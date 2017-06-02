США не отказываются от усилий по защите окружающей среды, несмотря на выход из Парижского соглашения по климату - Трамп

США по-прежнему намерены предпринимать энергичные усилия по защите окружающей среды, несмотря на выход из Парижского соглашения, заявил президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах с лидерами европейских стран и Канады, сообщил Белый дом.

В распространенном пресс-релизе Белого дома отмечается, что Д.Трамп поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьером Великобритании Терезой Мэй и премьером Канады Джастином Трюдо.

"Президент лично объяснил свое решение о выходе США из Парижского соглашения по климату", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщает Белый дом, Д.Трамп "заверил лидеров, что США по-прежнему привержены трансатлантическому партнерству и готовы на энергичные усилия по защите окружающей среды".

В пресс-релизе отмечается, что Д.Трамп пообещал сделать США "самой чистой и экологически дружелюбной страной на Земле".

"Лидеры договорились продолжить диалог и укреплять сотрудничество в сфере защиты окружающей среды и по другим вопросам", - говорится в документе.

Между тем, А.Меркель, Э.Макрон, Дж.Трюдо и Т.Мэй ранее выразили сожаление в связи с выходом США из Парижского соглашения.