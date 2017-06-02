Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана за январь-апрель превысила 148 млн манатов

Суммарная чистая прибыль банков в Азербайджане за январь-апрель 2017 года составила 148,1 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

В январе-апреле 2017 года процентные доходы банков составили 675 млн манатов, в том числе 504,4 млн манатов по выданным кредитам.

Непроцентные доходы банков за отчетный период составили 364 млн манатов.

Процентные расходы банков за 4 месяца составили 332,4 млн манатов, в том числе по депозитам – 131,9 млн манатов. Непроцентные расходы банков составили 306,8 млн манатов.

В целом, в январе-апреле 2017 года совокупная чистая операционная прибыль банков составила 399,8 млн манатов. При этом, банки в отчетном периоде направили 243,7 млн манатов на формирование резервов с целью покрытия возможных потерь по активам.

Доналоговая прибыль банковского сектора Азербайджана составила 159,7 млн манатов, выплаты по налогу на прибыль – 11,6 млн манатов.

Как сообщалось ранее, по итогам 2016 года суммарные чистые убытки банков в Азербайджане составили 1 млрд 667,6 млн манатов.

А.Азизов