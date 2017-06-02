Договоренность ОПЕК+ дает рынку передышку, но это не системная мера - Сечин

Договоренность ОПЕК+ дает рынку лишь передышку, но это не системная мера. Такое мнение высказал глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"Так называемая "договоренность ОПЕК и стран не ОПЕК", основной вклад в которую вносят Саудовская Аравия и Россия, дает рынку "передышку", но это сложно считать системными мерами, эффект от которых приведет к долгосрочной стабилизации", - сказал он.

По его словам, ряд крупных производителей, которые не участвуют в данных договоренностях, активно используют конъюнктуру для усиления собственной рыночной позиции, что скорее создает предпосылки для новой нестабильности, нежели для выхода на траекторию устойчивого развития.

Таким образом, глава НК считает, что период низких нефтяных цен пришел надолго.

Неопределенность на рынке также приводит к обострению борьбы за рынки потребления, и я вынужден констатировать, что сегодня всеми участниками рынка ведется подготовка к увеличению объемов добычи и усилению борьбы за рынки сбыта, добавил он.

"Если отрасли необходима устойчивая и долгосрочная стабильность, в регулировании производства должны участвовать все крупные производители. Поэтому, в текущем состоянии, мы не можем говорить о стабилизации или устойчивом переломе негативных рыночных тенденций", - пояснил И.Сечин.