Принятие закона о страховании от безработицы позволит резко увеличить размеры пособий безработным

Азербайджан предпринимает последовательные шаги по усилению социальной защиты населения в соответствии с требованиями Европейской социальной хартии (ЕСХ), заявил председатель комитета по социальной политике Милли Меджлиса (парламента) Хады Раджабли.

«Правительство Азербайджана предпринимает последовательные шаги по выполнению требований Европейской социальной хартии, направленных на обеспечение соцзащиты населения», - сказал Х.Раджабли в пятницу в Баку на семинаре «Укрепление в Азербайджане социально-экономических прав в призме Европейской социальной хартии».

Семинар проводится в рамках заседания комитета по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию Парламентской Ассамблее Совета Европы.

По его словам, Азербайджан присоединился к 18 статьям ЕСХ.

«Обеспечение трудового права является очень актуальной для Азербайджана проблемой. Ежегодно население нашей страны растет на 1,2%, что вызывает необходимость создания новых финансово-, электронно- и трудоемких рабочих мест. Поэтому мы сталкиваемся с проблемой трудоустройства. Также на повестку всплывают миграционные вопросы», - отметил он.

Как сказал Х.Раджабли, в связи с этим правительство Азербайджана уделяет особое внимание реализации требования ст.1 ЕСХ с целью обеспечения трудовых прав граждан.

«В результате предпринимаемых мер развивается малое и среднее предпринимательство. С целью создания трудоемких рабочих мест в Милли Меджлисе обсуждается законопроект «О туризме». Уделяется большое внимание созданию аграрных и перерабатывающих предприятий», - подчеркнул глава парламентского комитета.

По его словам, особое внимание уделяется решению проблем, связанных с аннулированием рабочих мест.

«24-я статья Хартии является одним из самых важных вопросов, в связи с чем возникает острая необходимость страхования от безработицы. В парламенте обсуждается такой законопроект, принятие которого позволит увеличить размеры пособий, выплачиваемых по безработице. Кроме того, реализация требований ЕСХ предусматривают не только выплату пособий по безработице, но и трудоустройство безработных граждан и обеспечение их большей социальной защиты», - сказал Х.Раджабли.

Р.Бабаев