Мокрый снег выпал в Москве

Мокрый снег идет в центре Москвы, передает корреспондент "Интерфакса" из района Киевского вокзала и Площади Европы.
Ранее в пятницу в столичном метеобюро сообщили "Интерфаксу", что в Москве в течение всего дня сохранится сильный ветер. "С 8:00 до 21:00 в Москве ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше", - сказал собеседник агентства.
По данным Гидрометцентра России, в Москве прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, местами возможны порывы 12-17 м/с. Погода будет облачная, местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха не превысит 12-14 градусов.
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