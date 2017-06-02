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СНГ 02.06.2017 11:18

Мокрый снег выпал в Москве

Мокрый снег идет в центре Москвы, передает корреспондент "Интерфакса" из района Киевского вокзала и Площади Европы.

Ранее в пятницу в столичном метеобюро сообщили "Интерфаксу", что в Москве в течение всего дня сохранится сильный ветер. "С 8:00 до 21:00 в Москве ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше", - сказал собеседник агентства.

По данным Гидрометцентра России, в Москве прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, местами возможны порывы 12-17 м/с. Погода будет облачная, местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха не превысит 12-14 градусов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МОСКВА, ПОГОДА, СНЕГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]