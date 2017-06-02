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Регион 02.06.2017 11:34

В Тбилиси рассматривают резолюцию ООН о статусе беженцев из Абхазии и Южной Осетии как подтверждение суверенитета Грузии

На проходящей в Нью-Йорке 71-й сессии Ассамблеи ООН 1 июня была принята резолюция о статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона, сообщает в пятницу МИД Грузии.

"Кроме гуманитарного аспекта, резолюция имеет практическую нагрузку, так как призывает генерального секретаря ООН готовить ежегодный отчет о положении беженцев в Грузии и ходе выполнения резолюции Генеральной ассамблеи ООН", - сказано в сообщении МИД Грузии.

Как заявил журналистам постоянный представитель Грузии в ООН Каха Имнадзе, принятая резолюция о статусе беженцев из Абхавзии и Цхинвальского региона принимается ежегодно с 2008 года.

"Резолюция подтверждает право беженцев и вынужденно перемещенных лиц на достойное возвращение в свои дома в Абхазии и Цхинвальском регионе и подчеркивает недопустимость силовыми методами менять демографию. Резолюция еще раз подтверждает суверенитет и территориальную целостность Грузии", - сказал К.Имнадзе.

Он сообщил, что резолюцию на генассамблее ООН поддержали представители 80 стран и 14 были против ее принятия.

По информации грузинских СМИ, на заседании сессии, перед голосованием представитель России заявил, что принятие резолюции может поставить под сомнение эффективность проходящих в Женеве дискуссий, в которых принимают участие грузинская, абхазская и югоосетинская стороны.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ООН, БЕЖЕНЦЫ, РЕЗОЛЮЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]