В Тбилиси рассматривают резолюцию ООН о статусе беженцев из Абхазии и Южной Осетии как подтверждение суверенитета Грузии

На проходящей в Нью-Йорке 71-й сессии Ассамблеи ООН 1 июня была принята резолюция о статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона, сообщает в пятницу МИД Грузии.

"Кроме гуманитарного аспекта, резолюция имеет практическую нагрузку, так как призывает генерального секретаря ООН готовить ежегодный отчет о положении беженцев в Грузии и ходе выполнения резолюции Генеральной ассамблеи ООН", - сказано в сообщении МИД Грузии.

Как заявил журналистам постоянный представитель Грузии в ООН Каха Имнадзе, принятая резолюция о статусе беженцев из Абхавзии и Цхинвальского региона принимается ежегодно с 2008 года.

"Резолюция подтверждает право беженцев и вынужденно перемещенных лиц на достойное возвращение в свои дома в Абхазии и Цхинвальском регионе и подчеркивает недопустимость силовыми методами менять демографию. Резолюция еще раз подтверждает суверенитет и территориальную целостность Грузии", - сказал К.Имнадзе.

Он сообщил, что резолюцию на генассамблее ООН поддержали представители 80 стран и 14 были против ее принятия.

По информации грузинских СМИ, на заседании сессии, перед голосованием представитель России заявил, что принятие резолюции может поставить под сомнение эффективность проходящих в Женеве дискуссий, в которых принимают участие грузинская, абхазская и югоосетинская стороны.