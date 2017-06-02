Церемония передачи военным США новейшего атомного авианосца "Джеральд Форд" состоялась в американском штате Вирджиния, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ.

Это мероприятие прошло на верфи в Ньюпорт-Ньюс. Экипаж авианосца, на котором будет базироваться 70 самолетов, составит около 4,5 тыс. человек.

Перед передачей корабля ВМС США он прошел в мае серию испытаний. Как ожидается, к выполнению боевых задач он приступит не раньше 2020 года.

Стоимость нового авианосца составила почти $13 млрд. При его постройке были применены новейшие технологии.

Таким образом, в настоящее время в распоряжении ВМС США находятся 11 авианосцев. Президент страны Дональд Трамп ранее обещал довести это количество до 12.