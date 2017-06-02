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Дальнее зарубежье 02.06.2017 11:47

В США передали военным новейший авианосец "Джеральд Форд"

Церемония передачи военным США новейшего атомного авианосца "Джеральд Форд" состоялась в американском штате Вирджиния, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ.

Это мероприятие прошло на верфи в Ньюпорт-Ньюс. Экипаж авианосца, на котором будет базироваться 70 самолетов, составит около 4,5 тыс. человек.

Перед передачей корабля ВМС США он прошел в мае серию испытаний. Как ожидается, к выполнению боевых задач он приступит не раньше 2020 года.

Стоимость нового авианосца составила почти $13 млрд. При его постройке были применены новейшие технологии.

Таким образом, в настоящее время в распоряжении ВМС США находятся 11 авианосцев. Президент страны Дональд Трамп ранее обещал довести это количество до 12.

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Тэги: США, АВИАНОСЕЦ, ПЕРЕДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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