Банки в Азербайджане в январе-апреле сократили активы на 2%, увеличили капитализацию на 44%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 30 апреля 2017 года составляют 30 млрд 779,2 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Как сообщалось ранее, на 1 января 2017 года активы банков в Азербайджане составляли 31 млрд 439,5 млн манатов. Таким образом, за январь-апрель 2017 года активы банков сократились на 2,1%.

Кредитный портфель банков на 30 апреля составляет 15 млрд 34 млн манатов (спад на 5,7% - ИФ-Аз).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 30 апреля составляет 2 млрд 747,6 млн манатов (рост за январь-апрель на 43,9%).

Обязательства банков на начало мая 2017 года составляют 28 млрд 31,6 млн манатов (спад на 5,1%). В том числе обязательства перед Центральным банком – 795,8 млн манатов (спад на 53,1%).

На 30 апреля 2017 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 32 банка, в том числе в 16 банках имеется иностранный капитал.

В целом, на 30 апреля 2017 года банки имеют 560 филиалов и 140 отделений.

"В банковском секторе Азербайджана работают 16,214 тыс. человек (спад на 4,3%)", - подчеркивает палата.

А.Ахундов