Юнкер подтвердил приверженность ЕС Парижскому соглашению по климату

Европейский союз будет продолжать защищать климат планеты, заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Наша приверженность Парижскому соглашению незыблема. Мы продолжим вести борьбу с климатическими изменениями", - написал глава Еврокомиссии в "Твиттере" в пятницу.