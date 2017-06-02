Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9097 RUR   0.0302 GBR   2.1916 TRY   0.4824

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.32 Brent   50.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 26° Завтра 17° 27° 4 Июн 18° 26° 5 Июн 18° 28°

Дальнее зарубежье 02.06.2017 12:20

Нижняя палата парламента Японии одобрила законопроект об отречении императора Акихито

Нижняя палата японского парламента приняла большинством голосов предложенный правительством страны законопроект об отречении императора Акихито, сообщила в пятницу местная пресса.

Теперь документ должен быть направлен на рассмотрение верхней палаты парламента.

Согласно законопроекту, после отречения Акихито сохранит титул "Ваше величество", гособеспечение и другие привилегии.

Само отречение должно произойти в течение трех лет после обнародования закона.

О намерении отречься от престола 83-летний Акихито заявил прошлым летом, император выпустил видеообращение, в котором объяснил, что в силу проблем со здоровьем ему трудно выполнять государственные обязанности.

Император Акихито - старший сын и пятый ребенок императора Хирохито и императрицы Кодзюн - родился 23 декабря 1933 года.

Официально Акихито признается 125-м императором династии, непрерывно правящей Японией с 660 года до нашей эры, когда первым японским монархом стал Дзимму.

В настоящее время Акихито считается единственным в мире правящим императором.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ИМПЕРАТОР


Похожие новости


Японская оппозиция тщетно пыталась блокировать законопроекты премьера Абэ об армии В Японии сделан шаг к принятию закона, разрешающего вооруженным силам страны вести боевые действия за рубежом Премьер Японии объявил о роспуске парламента Японские парламентарии поддержали назначение Синдзо Абэ премьером Нижняя палата парламента Японии распущена Премьер Японии собирается назначить выборы на 16 декабря

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]