Сокращение добычи в рамках ОПЕК+ может к середине 2018г компенсировано ростом добычи сланцевой нефти в США

Сокращение добычи в рамках соглашения стран ОПЕК и стран не-ОПЕК может уже к середине 2018 года быть в значительной мере компенсировано ростом добычи сланцевой нефти в США. Такое мнение высказал глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"В целом мы наблюдаем оптимизм аналитиков в отношении ожидаемого роста сланцевой добычи в США в 2017 году - сейчас это 700-1000 тыс. барр./сут. Такая динамика обусловлена, прежде всего, ростом производительности в сланцевой отрасли в США. Так, в 2016 году по сравнению с 2014 годом капитальные затраты по проектам снизились на 71% и на 60-70% снизился объем бурения горизонтальных скважин. Несмотря на это, на 47% повысилась проходка на буровую установку, а стоимость прироста новой добычи нефти снизилась вдвое", - сказал он.

По его словам, еще более оптимистично видятся перспективы роста в 2018 году - порядка 1,5 млн барр/сут.

При этом он отметил, что для сланцевой добычи в США созданы исключительно благоприятные условия: текущие налоговые платежи не превышают 10-15%, новые налоговые инициативы правительства США в части снижения налога на прибыль создадут дополнительные преференции, развитые финансовые рынки со всем набором инструментов - дешевым финансированием, хеджированием.

В то же время существует ряд факторов, которые могут замедлить восстановление сланцевой добычи, в их числе инфраструктурные ограничения, масштаб требуемых инвестиций, ограничения стоимости сервисных подрядчиков, добавил И.Сечин.