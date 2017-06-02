Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9097 RUR   0.0302 GBR   2.1916 TRY   0.4824

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.32 Brent   50.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 26° Завтра 17° 27° 4 Июн 18° 26° 5 Июн 18° 28°

ТЭК 02.06.2017 11:39

Сокращение добычи в рамках ОПЕК+ может к середине 2018г компенсировано ростом добычи сланцевой нефти в США

Сокращение добычи в рамках соглашения стран ОПЕК и стран не-ОПЕК может уже к середине 2018 года быть в значительной мере компенсировано ростом добычи сланцевой нефти в США. Такое мнение высказал глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"В целом мы наблюдаем оптимизм аналитиков в отношении ожидаемого роста сланцевой добычи в США в 2017 году - сейчас это 700-1000 тыс. барр./сут. Такая динамика обусловлена, прежде всего, ростом производительности в сланцевой отрасли в США. Так, в 2016 году по сравнению с 2014 годом капитальные затраты по проектам снизились на 71% и на 60-70% снизился объем бурения горизонтальных скважин. Несмотря на это, на 47% повысилась проходка на буровую установку, а стоимость прироста новой добычи нефти снизилась вдвое", - сказал он.

По его словам, еще более оптимистично видятся перспективы роста в 2018 году - порядка 1,5 млн барр/сут.

При этом он отметил, что для сланцевой добычи в США созданы исключительно благоприятные условия: текущие налоговые платежи не превышают 10-15%, новые налоговые инициативы правительства США в части снижения налога на прибыль создадут дополнительные преференции, развитые финансовые рынки со всем набором инструментов - дешевым финансированием, хеджированием.

В то же время существует ряд факторов, которые могут замедлить восстановление сланцевой добычи, в их числе инфраструктурные ограничения, масштаб требуемых инвестиций, ограничения стоимости сервисных подрядчиков, добавил И.Сечин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОПЕК, НЕФТЬ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Продление соглашения ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению добычи ускорит оздоровление рынка нефти - Новак Продление соглашения о сокращении добычи нефти будет определено на основе отчета МК ОПЕК – глава Минэнерго Азербайджана ОПЕК улучшила прогноз спроса на нефть в 2017г на 10 тыс. б/с - до 96,32 млн б/с Иранский министр предлагает странам ОПЕК и не-ОПЕК пойти на дальнейшее сокращение производства нефти во второй половине года Азербайджан в январе сократил суточную добычу нефти до 794 тыс. баррелей в рамках договоренностей с ОПЕК Азербайджан в рамках обязательств перед ОПЕК в январе сократил добычу нефти до 789 тыс. баррелей в сутки, готов при необходимости еще снизить – глава Минэнерго

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]