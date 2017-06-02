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Социум 02.06.2017 11:50

Женщины в Азербайджане сознательно выбирают для работы сферы образования и здравоохранения – министр труда

Женщины составляют большинство занятых в сферах образования и здравоохранения в Азербайджане работников, заявил министр труда и социальной защиты населения республики Салим Муслимов.

«Женщины составляют 86% занятых в сфере здравоохранения и 73% в сфере образования», - сказал С.Муслимов в пятницу в Баку на семинаре «Укрепление в Азербайджане социально-экономических прав в призме Европейской социальной хартии».

Семинар проводится в рамках заседания комитета по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию Парламентской Ассамблее Совета Европы.

По словам министра, женщины при выборе сферы занятости отдают предпочтение определенным областям, среди которых преобладают здравоохранение и образование.

«Женщины наравне с мужчинами имеют право заниматься трудовой деятельностью в различных областях. Но они чаще всего выбирают медицину и образование, где зарплаты меньше, чем в других сферах. Именно по этой причине женщины зарабатывают меньше мужчин», - подчеркнул С.Муслимов.

Р.Бабаев

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Тэги: ЖЕНЩИНЫ, ЗАНЯТОСТЬ, МИНИСТР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]