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Дальнее зарубежье 02.06.2017 12:35

Администрация Трампа направила в Верховный суд запрос о разблокировке иммиграционного указа

В Администрация президента США Дональда Трампа направили в Верховный суд запрос о разблокировке иммиграционного указа, сообщает в пятницу американский телеканал "Эй-би-си ньюс".

"Мы попросили Верховный суд рассмотреть это важное дело, и уверены, что указ президента Трампа позволяет на законных основаниях защитить народ и наше общество от терроризма", - заявила представитель американского Минюста Сара Флорес.

Ранее в мае апелляционный суд четвертого округа (Ричмонд, штат Вирджиния) США оставил в силе решение о приостановке иммиграционного указа президента Дональда Трампа. Речь идет уже о втором иммиграционном указе Д.Трампа, который на три месяца запрещает въезд в США гражданам Ирана, Сирии, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Ранее суд отверг и первый иммиграционный указ президента. Чтобы настоять на реализации второй, переработанной и менее жесткой его версии, Д.Трамп обещал при необходимости дойти до Верховного суда США.

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Тэги: США, ТРАМП, УКАЗ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]