Администрация Трампа направила в Верховный суд запрос о разблокировке иммиграционного указа

В Администрация президента США Дональда Трампа направили в Верховный суд запрос о разблокировке иммиграционного указа, сообщает в пятницу американский телеканал "Эй-би-си ньюс".

"Мы попросили Верховный суд рассмотреть это важное дело, и уверены, что указ президента Трампа позволяет на законных основаниях защитить народ и наше общество от терроризма", - заявила представитель американского Минюста Сара Флорес.

Ранее в мае апелляционный суд четвертого округа (Ричмонд, штат Вирджиния) США оставил в силе решение о приостановке иммиграционного указа президента Дональда Трампа. Речь идет уже о втором иммиграционном указе Д.Трампа, который на три месяца запрещает въезд в США гражданам Ирана, Сирии, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Ранее суд отверг и первый иммиграционный указ президента. Чтобы настоять на реализации второй, переработанной и менее жесткой его версии, Д.Трамп обещал при необходимости дойти до Верховного суда США.