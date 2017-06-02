Черногория запретила въезд почти 150 украинцам и россиянам, причастным к событиям в Крыму и на востоке Украины

Правительство Черногории приняло решение о запрете въезда в страну 149 гражданам России и Украины, причастным к событиям в Донбассе и в Крыму, сообщает сербская газета "Блиц".

Ограничительные меры коснулись россиян, которые "активно поддерживают политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

По данным издания, в санкционный список попали, в частности, российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, глава Чечни Рамзан Кадыров, бизнесмен Константин Малофеев и замгенсекретаря российской партии "Единая Россия" Сергей Железняк.