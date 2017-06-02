В Греции эвакуируют иммигрантов и беженцев из стихийного лагеря на территории старого аэропорта Афин

Полиция Греции приступила в пятницу к эвакуации нелегальных иммигрантов и беженцев из стихийного лагеря, образовавшегося на территории старого столичного аэропорта "Эллиникон", сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
По информации АП, в этом лагере проживали около 600 человек. Все они будут размещены в лагеря для беженцев близ греческих городов Фивы и Дервени.
"Эллиникон" был построен в 1938 году и до 2001 года был главным аэропортом Афин. Затем он был закрыт, так как в столице появился новый, современный, международный аэропорт. Во время Олимпийский игр 2004 году "Эллиникон" был использован, в частности, в качестве площадки для проведения соревнования по каноэ и бейсболу.
Однако после Олимпиады часть территории аэропорта была заброшена. Там образовался стихийный лагерь беженцев. Правозащитники не раз заявляли о непригодных для жизни условиях в этом лагере и призывали власти найти альтернативу размещению беженцев и нелегалов.
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