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Дальнее зарубежье 02.06.2017 13:15

В Греции эвакуируют иммигрантов и беженцев из стихийного лагеря на территории старого аэропорта Афин

Полиция Греции приступила в пятницу к эвакуации нелегальных иммигрантов и беженцев из стихийного лагеря, образовавшегося на территории старого столичного аэропорта "Эллиникон", сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По информации АП, в этом лагере проживали около 600 человек. Все они будут размещены в лагеря для беженцев близ греческих городов Фивы и Дервени.

"Эллиникон" был построен в 1938 году и до 2001 года был главным аэропортом Афин. Затем он был закрыт, так как в столице появился новый, современный, международный аэропорт. Во время Олимпийский игр 2004 году "Эллиникон" был использован, в частности, в качестве площадки для проведения соревнования по каноэ и бейсболу.

Однако после Олимпиады часть территории аэропорта была заброшена. Там образовался стихийный лагерь беженцев. Правозащитники не раз заявляли о непригодных для жизни условиях в этом лагере и призывали власти найти альтернативу размещению беженцев и нелегалов.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ИММИГРАНТЫ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]