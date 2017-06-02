Google планирует начать строительство огромного офиса в Лондоне в 2018г

Google на этой неделе представила официальные планы новой лондонской штаб-квартиры, в которой будут собраны около 4 тыс. сотрудников. Вместе с уже действующими офисами компания разместит в британской столице более 7 тыс. человек, пишет The Guardian.

Здание высотой 11 этажей вытянется более чем на 300 метров вдоль вокзала Кингс-Кросс в северо-восточной части Центрального Лондона. Заявка с подробными планами была передана в совет Кэмдена - соответствующего района Лондона.

Будущая лондонская штаб-квартира - первое здание за пределами США, полностью спроектированное для Google и принадлежащее компании. Площадь помещений - почти 1 млн квадратных футов (92 тыс. кв. метров). Его архитекторы - Heatherwick Studios и Bjarke Ingels Group.

На крыше будет разбит сад и проложены беговые дорожки, для отдыха и восстановления сотрудников запланированы 25-метровый бассейн и баскетбольные площадки, футбольный и тренажерный залы, массажные кабинеты и кабинки для сна. Кроме того, для сотрудников будут работать четыре кафетерия.

Изначально планировалось, что строительство будет завершено в 2016 году, но, по данным информированных источников, 18 месяцев назад один из основателей Google Ларри Пейдж разорвал планы новой штаб-квартиры, назвав их слишком скучными. Стоимость первого проекта составляла 1 млрд фунтов стерлингов (около $1,3 млрд), финансовые данные нового плана пока неизвестны.

Теперь Google рассчитывает начать строительство в 2018 году. Решение Google не переезжать из Лондона, несмотря на предстоящий выход Великобритании из Евросоюза, было сочтено экспертами вотумом доверия британской экономике.