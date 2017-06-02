AzerGold рассчитывает в 2017г выручить до 145 млн манатов от продажи золота и серебра, добытых в Азербайджане

ЗАО «AzerGold» в 2017 году планирует выручить около 145 млн манатов от продажи золота и серебра, добытых в Азербайджане, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании.

AzerGold начала экспорт слитков золота и серебра, аффинаж которых проводила компания Argor-Heraus.

"В мае 2017 года компания от продажи золота и серебра выручила около 35 млн манатов. Очередную партию сплавов с содержанием золота и серебро, добытых на месторождении Човдар в Азербайджане, планируется направить на аффинаж в Швейцарию в июне", - отметили в компании.

После аффинажа золото и серебро будут выставлены на продажу.

"В целом, в 2017 году AzerGold планирует выручить около 145 млн манатов от продажи золота и серебра", - подчеркнули в компании.

В компании подчеркнули, что руководство AzerGold провело встречу с представителем Argor-Heraeus, на которой обсуждались вопросы расширения сотрудничества и реализации новых проектов.

ЗАО «AzerGold» было создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

В 2016 году «AzerGold» завершил процесс получения лицензий и разрешений, необходимых для ведения деятельности на рудных месторождениях. В частности, 23 декабря 2016 года общество получило лицензию на ведение горнорудных работ и на бурение.

AzerGold в текущем году планирует продать 70 тыс. унций золота и 90 тыс. унций серебра.

Ранее промышленные запасы золотоносного месторождения Човдар в Дашкесанском районе Азербайджана оценены в 44,61 тонн золота и 164,25 тонны серебра.

А.Азизов