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ТЭК 02.06.2017 12:33

SOCAR рассчитывает в 2024-2025гг начать добычу газа со структуры Бабек в азербайджанском секторе Каспия

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) рассчитывает в 2024-2025 годах начать добычу первого газа со структуры Бабек в азербайджанском секторе Каспийского моря, сообщил вице-президент SOCAR по геологии и геофизике Бахрам Гусейнов в пятницу, выступая в Баку на конференции Caspian Oil&Gas.

"На перспективной структуре Бабек уже проведена трехмерная сейсморазведка и идет подготовка к бурению первой разведочной скважины. Если по результатам разведочного бурения будет открыто газоконденсатное месторождение, то на этой площади на начальном этапе будет построена одна платформа и пробурено 4-5 добывающих скважин. В этом случае, добычу первого газа на Бабек планируется начать в 2024-2025 годах", - отметил Б.Гусейнов

Он подчеркнул, что глубина моря в районе структуры Бабек варьируется от 180 до 800 метров.

Ранее первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде заявил, что разведочные работы на структуре Бабек планируется начать в 2018 году.

Как сообщалось, Risk Service Contract по разработке блока морских месторождений Умид-Бабек был подписан 12 января 2017 года. Он подписан между SOCAR Umid Oil and Gas Limited. К контракту также прилагается "Соглашение о разведке и разработке блока Умид-Бабек в азербайджанском секторе Каспия", подписанное между SOCAR Umid Oil and Gas Limited и компанией Umid, Babek Exploration & Production.

Перспективный блок Умид-Бабек расположен в глубоководной части азербайджанского сектора Каспия, в 75 км от Баку. Запасы месторождения Умид, разрабатываемого SOCAR, оцениваются минимум в 200 млрд кубометров газа и 30 млн тонн конденсата. Запасы структуры Бабек оцениваются в 400 млрд кубометров газа и 80 млн тонн конденсата.

До сих пор разработка месторождения Умид велась ООО "SOCAR Umid", учрежденным компаниями SOCAR (80%) и Nobel Oil Exploration and Production Ltd (20%).

Долгосрочная программа разработки блока предполагает добычу с месторождения Умид 5 млрд кубометров газа в год и бурение скважин на структуре Бабек.

Н.Аббасова

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Тэги: БАБЕК, ГАЗ, ДОБЫЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]