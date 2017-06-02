Политика Трампа по безопасности в Азии будет схожа с позициями его предшественников - Мэттис

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что политика президента США Дональда Трампа в сфере безопасности в Азии будет схожей с позициями по этому вопросу его предшественников на посту главы государства, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

По словам Дж.Мэттиса, администрация Д.Трампа будет делать упор на решение задач США в этом регионе дипломатическим путем. Среди задач глава Пентагона в Азии он выделил обеспечение стабильности, партнерства и помощь азиатским странам в поддержании безопасности.

Дж.Мэттис в пятницу прибыл в Сингапур, где примет участие в международной конференции по безопасности и встретится со своими коллегами из Японии, Южной Кореи, Малайзии и другими союзниками США в азиатском регионе.