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Дальнее зарубежье 02.06.2017 13:42

Политика Трампа по безопасности в Азии будет схожа с позициями его предшественников - Мэттис

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что политика президента США Дональда Трампа в сфере безопасности в Азии будет схожей с позициями по этому вопросу его предшественников на посту главы государства, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

По словам Дж.Мэттиса, администрация Д.Трампа будет делать упор на решение задач США в этом регионе дипломатическим путем. Среди задач глава Пентагона в Азии он выделил обеспечение стабильности, партнерства и помощь азиатским странам в поддержании безопасности.

Дж.Мэттис в пятницу прибыл в Сингапур, где примет участие в международной конференции по безопасности и встретится со своими коллегами из Японии, Южной Кореи, Малайзии и другими союзниками США в азиатском регионе.

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Тэги: США, ТРАМП, АЗИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]