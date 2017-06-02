Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9097 RUR   0.0302 GBR   2.1916 TRY   0.4824

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.32 Brent   50.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 26° Завтра 17° 27° 4 Июн 18° 26° 5 Июн 18° 28°

СНГ 02.06.2017 13:26

Шойгу считает Совет министров обороны СНГ эффективным инструментом военного сотрудничества

Совет министров обороны стран СНГ является эффективным форматом международного сотрудничества, позволяющим вырабатывать действенные меры по предотвращению угроз безопасности в регионе, заявил в пятницу министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"26 мая в Москве прошло юбилейное заседание совета министров обороны стран СНГ, приуроченное к 25-летию его создания. Все участники совещания были едины в том, что сегодня совет министров обороны является эффективным инструментом военного сотрудничества, позволяющим противостоять современным вызовам и угрозам, обеспечить мир на пространстве содружества", - сказал он.

Министр добавил, что сегодня партнерство в данном формате успешно развивается не только в военной, но и в культурной сфере.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ШОЙГУ, СНГ, СОВЕТ


Похожие новости


Шойгу примет участие в открытии Третьих Всемирных военных игр в Сочи Шойгу сообщил депутатам Госдумы о первой совместной операции ВКС России и ВВС Турции в Сирии Действия НАТО вблизи российских границ вынуждают Россию принимать адекватные военные и военно-технические меры - Шойгу Шойгу: Мир и спокойствие в Центральной Азии зависит от скоординированных действий РФ и Таджикистана Шойгу: премия РГО возрождает традиции меценатов Укрепление российско-китайских отношений особо значимо в условиях нестабильной обстановки в мире - Шойгу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]