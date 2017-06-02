Шойгу считает Совет министров обороны СНГ эффективным инструментом военного сотрудничества

Совет министров обороны стран СНГ является эффективным форматом международного сотрудничества, позволяющим вырабатывать действенные меры по предотвращению угроз безопасности в регионе, заявил в пятницу министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"26 мая в Москве прошло юбилейное заседание совета министров обороны стран СНГ, приуроченное к 25-летию его создания. Все участники совещания были едины в том, что сегодня совет министров обороны является эффективным инструментом военного сотрудничества, позволяющим противостоять современным вызовам и угрозам, обеспечить мир на пространстве содружества", - сказал он.

Министр добавил, что сегодня партнерство в данном формате успешно развивается не только в военной, но и в культурной сфере.