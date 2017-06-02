Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9097 RUR   0.0302 GBR   2.1916 TRY   0.4824

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.32 Brent   50.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 26° Завтра 17° 27° 4 Июн 18° 26° 5 Июн 18° 28°

Карабахский конфликт 02.06.2017 13:33

Глава Минобороны Азербайджана понаблюдал за позициями ВС Армении в зоне карабахского конфликта

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел наблюдение за передовыми позициями ВС Армении в физулинском направлении карабахского фронта в рамках посещения руководством оборонного ведомства прифронтовых воинских частей.

«З.Гасанов встретился с личным составом, проходящим службу в окопах лицом к лицу с противником, провел наблюдение за передовыми позициями противоположной стороны, ознакомился с оперативной ситуацией на территории и положением на линии обороны»,- говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Руководящий состав оборонного ведомства также ознакомился с боеготовностью, морально-психологическим состоянием и социально-бытовыми условиями военнослужащих, а также принял участие в открытии новых хозяйственно-бытовых зданий одного из воинских частей.

Руководство Минобороны также почтило память военнослужащих, погибших в апреле 2016 года в боестолкновениях в зоне карабахского конфликта за стратегическую высоту Лелетепе.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНОБОРОНЫ, КАРАБАХ, ПОСЕЩЕНИЕ


Похожие новости


Азербайджан будет жестко отвечать на провокации Армении на линии фронта - Минобороны Ситуация в зоне карабахского конфликта стабильная – Минобороны Азербайджана Азербайджан представил военным атташе иностранных государств материалы о нарушениях Арменией режима прекращения огня В Минобороны Азербайджана назвали вывод армянских военных из Карабаха условием мирного урегулирования конфликта Минобороны Азербайджана призывает граждан не распространять фото и видео материалы, сделанные с освобожденных территорий в Карабахе Минобороны Азербайджана опубликовало документы и средства связи, принадлежащих армянским военнослужащим, погибшим в боях в Карабахе в начале апреля

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]