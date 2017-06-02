Глава Минобороны Азербайджана понаблюдал за позициями ВС Армении в зоне карабахского конфликта

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел наблюдение за передовыми позициями ВС Армении в физулинском направлении карабахского фронта в рамках посещения руководством оборонного ведомства прифронтовых воинских частей.
«З.Гасанов встретился с личным составом, проходящим службу в окопах лицом к лицу с противником, провел наблюдение за передовыми позициями противоположной стороны, ознакомился с оперативной ситуацией на территории и положением на линии обороны»,- говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Руководящий состав оборонного ведомства также ознакомился с боеготовностью, морально-психологическим состоянием и социально-бытовыми условиями военнослужащих, а также принял участие в открытии новых хозяйственно-бытовых зданий одного из воинских частей.
Руководство Минобороны также почтило память военнослужащих, погибших в апреле 2016 года в боестолкновениях в зоне карабахского конфликта за стратегическую высоту Лелетепе.
Ф.Исазаде
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