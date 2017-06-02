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Дальнее зарубежье 02.06.2017 13:48

В Эстонии горит склад с химикатами

В Эстонии в волости Раэ (Rae) Харьюского (Harju) уезда произошел пожар в ангаре с химикатами машиностроительного предприятия Hekotek.

"Сильный ветер относит дым, в котором могут содержаться ядовитые вещества, в сторону жилых домов. Спасатели рекомендуют жителям волости Раэ и Юри (Juri) держать окна и входные двери плотно закрытыми и по возможности не выходить на улицу", - сообщил в пятницу спасательный департамент через свой "Твиттер".

В ведомстве отметили, что огонь не представляет опасности для находящихся на предприятии людей.

Работы по тушению пожара продолжаются и спасатели пока не могут сказать, когда удастся остановить возгорание.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, АНГАР, ХИМИКАТЫ, ПОЖАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]