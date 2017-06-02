В Эстонии горит склад с химикатами

В Эстонии в волости Раэ (Rae) Харьюского (Harju) уезда произошел пожар в ангаре с химикатами машиностроительного предприятия Hekotek.
"Сильный ветер относит дым, в котором могут содержаться ядовитые вещества, в сторону жилых домов. Спасатели рекомендуют жителям волости Раэ и Юри (Juri) держать окна и входные двери плотно закрытыми и по возможности не выходить на улицу", - сообщил в пятницу спасательный департамент через свой "Твиттер".
В ведомстве отметили, что огонь не представляет опасности для находящихся на предприятии людей.
Работы по тушению пожара продолжаются и спасатели пока не могут сказать, когда удастся остановить возгорание.
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