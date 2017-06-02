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СНГ 02.06.2017 15:48

Для успеха в налаживании российско-американских отношений нужны усилия с обеих сторон - Путин

Россия будет продолжать диалог с президентом США Дональдом Трампом для нормализации отношений, но для этого нужны усилия с обеих сторон, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Убежден, что нормализация двусторонних отношений отвечает интересам двух стран, и мы будем продолжать соответствующий диалог с новым президентом США, господином Трампом, и с новой администрацией", - сказал он, выступая на бизнес-диалоге "Россия-США" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Но, чтобы добиться успеха, нужные серьезные усилия с обеих сторон", - добавил он.

По словам российского лидера, для этого потребуется политическая воля и готовность к решению вопросов, представляющих главный интерес.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, США, УСИЛИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]