Для успеха в налаживании российско-американских отношений нужны усилия с обеих сторон - Путин

Россия будет продолжать диалог с президентом США Дональдом Трампом для нормализации отношений, но для этого нужны усилия с обеих сторон, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Убежден, что нормализация двусторонних отношений отвечает интересам двух стран, и мы будем продолжать соответствующий диалог с новым президентом США, господином Трампом, и с новой администрацией", - сказал он, выступая на бизнес-диалоге "Россия-США" в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Но, чтобы добиться успеха, нужные серьезные усилия с обеих сторон", - добавил он.
По словам российского лидера, для этого потребуется политическая воля и готовность к решению вопросов, представляющих главный интерес.
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