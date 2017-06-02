Для успеха в налаживании российско-американских отношений нужны усилия с обеих сторон - Путин

Россия будет продолжать диалог с президентом США Дональдом Трампом для нормализации отношений, но для этого нужны усилия с обеих сторон, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Убежден, что нормализация двусторонних отношений отвечает интересам двух стран, и мы будем продолжать соответствующий диалог с новым президентом США, господином Трампом, и с новой администрацией", - сказал он, выступая на бизнес-диалоге "Россия-США" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Но, чтобы добиться успеха, нужные серьезные усилия с обеих сторон", - добавил он.

По словам российского лидера, для этого потребуется политическая воля и готовность к решению вопросов, представляющих главный интерес.