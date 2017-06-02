От выполнения обязательств Парижского соглашения по климату выиграют абсолютно все - генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает выполнение обязательств Парижского соглашения по климату полезным для всех западных стран, так как изменение климата отрицать невозможно.

"Изменения климата - это необратимый процесс, который невозможно отрицать. Я также уверен, что изменение климата невозможно остановить. Именно поэтому все правительства должны быть привержены выполнению обязательств, принятых в рамках Парижского соглашения. Это будет полезно всем обществам западных государств, городам и всему населению", - заявил А.Гутерриш журналистам "на полях" ПМЭФ-2017 в пятницу.

Он отметил, что следование принципам соглашения позволит в будущем построить экономику нового типа.

"Все обязательства в рамках Парижского соглашения направлены на создание зеленой экономики. Эти обязательства - очень важное и верное действие. Создание зеленой экономики неизбежно приведёт нас к созданию новых технологий, от которых выиграют абсолютно все", - подчеркнул генсек ООН.