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Дальнее зарубежье 02.06.2017 16:04

От выполнения обязательств Парижского соглашения по климату выиграют абсолютно все - генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает выполнение обязательств Парижского соглашения по климату полезным для всех западных стран, так как изменение климата отрицать невозможно.

"Изменения климата - это необратимый процесс, который невозможно отрицать. Я также уверен, что изменение климата невозможно остановить. Именно поэтому все правительства должны быть привержены выполнению обязательств, принятых в рамках Парижского соглашения. Это будет полезно всем обществам западных государств, городам и всему населению", - заявил А.Гутерриш журналистам "на полях" ПМЭФ-2017 в пятницу.

Он отметил, что следование принципам соглашения позволит в будущем построить экономику нового типа.

"Все обязательства в рамках Парижского соглашения направлены на создание зеленой экономики. Эти обязательства - очень важное и верное действие. Создание зеленой экономики неизбежно приведёт нас к созданию новых технологий, от которых выиграют абсолютно все", - подчеркнул генсек ООН.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, КЛИМАТ, ЭКОНОМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]