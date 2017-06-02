НАТО назначила нового старшего гражданского представителя в Ираке

Британец Пол Смит вступил с 1 июня в должность старшего гражданского представителя НАТО в Ираке, сообщила в пятницу пресс-служба Североатлантического альянса в Брюсселе.
Как отмечается в коммюнике, П.Смит будет "представлять генерального секретаря НАТО и Североатлантический союз в целом в Ираке, так как организация продолжает содействовать укреплению иракских институтов безопасности в их борьбе с терроризмом".
П.Смит меняет канадца Ричарда Фроха, который служил в Ираке том же качестве в течение последних месяцев.
Гражданский представитель будет поддерживать связь с высокопоставленными иракскими официальными лицами, представителями международной коалиции по борьбе против ИГИЛ, дипломатическим сообществом и членами международных организаций, включая ООН и ЕС.
Он также будет руководить оказываемой НАТО помощью в подготовке и наращивании военного потенциала в Ираке. Как следует из коммюнике пресс-службы альянса, эта миссия состоит из основной команды в составе восьми гражданских и военных сотрудников, а также из мобильных учебных групп, предоставляемых странами НАТО, которые по мере необходимости отправляются в Ирак, чтобы обеспечивать обучение по согласованию с иракскими властями.
"Поддержка Ирака со стороны НАТО направлена на увеличение потенциала страны в области подготовки кадров в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении альянса.
В нем поясняется, что эта подготовка включает курсы по противодействию самодельным взрывным устройствам, удалению взрывоопасных боеприпасов и разминированию, по гражданско-военному планированию в поддержку операций, гражданскому чрезвычайному планированию, обучению военной медицине, техническому обеспечению военной техники Советского Союза и реформе иракских институтов безопасности.
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