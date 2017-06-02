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Дальнее зарубежье 02.06.2017 16:30

Лавров встречается с главой МИД Венгрии

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проводит переговоры с коллегой из Венгрии Петером Сийярто.

Перед началом встречи глава МИД Венгрии рассказал С.Лаврову о том, что в рамках ПМЭФ уже принял участие в панельной дискуссии с участием представителей Росатома, а также провел несколько двусторонних встреч.

"Так что я готов к встрече с вами", - сказал П.Сийярто, обращаясь к российскому министру.

"То есть вы пришли с конкретными вещами?" - спросил в ответ С.Лавров.

"Да, я пришел с субстантивными вещами", - резюмировал П.Сийярто.

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Тэги: РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]