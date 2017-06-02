Лавров встречается с главой МИД Венгрии

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проводит переговоры с коллегой из Венгрии Петером Сийярто.

Перед началом встречи глава МИД Венгрии рассказал С.Лаврову о том, что в рамках ПМЭФ уже принял участие в панельной дискуссии с участием представителей Росатома, а также провел несколько двусторонних встреч.

"Так что я готов к встрече с вами", - сказал П.Сийярто, обращаясь к российскому министру.

"То есть вы пришли с конкретными вещами?" - спросил в ответ С.Лавров.

"Да, я пришел с субстантивными вещами", - резюмировал П.Сийярто.