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Дальнее зарубежье 02.06.2017 16:41

Сильные ливни вызвали наводнения на Тайване

Более 170 авиарейсов отменены или отложены на Тайване из-за наводнений, сообщают в пятницу западные СМИ.

На севере Тайваня оказались затоплены дороги и жилые дома, спасатели проводят эвакуацию местных жителей из наиболее пострадавших от стихии районов.

В некоторых городах из-за наводнения закрыты школы и детские сады.

Кроме того, стихия привела к частичному обрушению автомобильного моста в Синьбэй.

По последним данным, наводнения спровоцировали гибель минимум одного человека.

Ожидается, что сильные дожди продолжатся на Тайване до понедельника.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, НАВОДНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]