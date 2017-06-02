Сильные ливни вызвали наводнения на Тайване

Более 170 авиарейсов отменены или отложены на Тайване из-за наводнений, сообщают в пятницу западные СМИ.

На севере Тайваня оказались затоплены дороги и жилые дома, спасатели проводят эвакуацию местных жителей из наиболее пострадавших от стихии районов.

В некоторых городах из-за наводнения закрыты школы и детские сады.

Кроме того, стихия привела к частичному обрушению автомобильного моста в Синьбэй.

По последним данным, наводнения спровоцировали гибель минимум одного человека.

Ожидается, что сильные дожди продолжатся на Тайване до понедельника.