Мировые знаменитости раскритиковали решение Трампа о выходе из соглашения по климату

Многие голливудские звезды, музыканты и другие известные деятели неодобрительно отреагировали на решение президента США Дональда Трампа вывести страну из Парижского соглашения по климату.

Такие американские актеры, как Леонардо Ди Каприо, Джордж Такей, Бен Стиллер, Марк Руффало, Мишель Родригес, Лесли Хедленд, Арнольд Шварценеггер и многие другие отреагировали на решение президента резкой критикой.

"Сегодня наша планета пострадала. Сейчас, как никогда, важно принять меры", - написал Л.Ди Каприо в своем "Твиттере".

"Это огромный шаг назад", - написал Б.Стиллер.

"Защита окружающей среды не разрушит нашу экономику. Наоборот, хорошая экологическая политика приводит к противоположному. Она развивает экономику", - заявил актер и бывший губернатор штата Калифорния А.Шварценеггер.

Американские музыкальные исполнители Кэти Перри, Шер и Джон Ледженд также критически отреагировали на выход Соединенных Штатов из соглашения.

"Я прошу помнить о том, что ваши дети, их дети и все дети будут вынуждены жить с результатами вашего решения", - написала певица К.Перри.

Соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 году, а заключено в апреле 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Подписи под документом поставили представители более 170 стран, в том числе США, Китая и России. Оно заменило Киотский протокол. Парижское соглашение обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Президент США Д.Трамп во время предвыборной кампании обещал вывести США из этого соглашения.