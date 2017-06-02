Мировые знаменитости раскритиковали решение Трампа о выходе из соглашения по климату

Многие голливудские звезды, музыканты и другие известные деятели неодобрительно отреагировали на решение президента США Дональда Трампа вывести страну из Парижского соглашения по климату.
Такие американские актеры, как Леонардо Ди Каприо, Джордж Такей, Бен Стиллер, Марк Руффало, Мишель Родригес, Лесли Хедленд, Арнольд Шварценеггер и многие другие отреагировали на решение президента резкой критикой.
"Сегодня наша планета пострадала. Сейчас, как никогда, важно принять меры", - написал Л.Ди Каприо в своем "Твиттере".
"Это огромный шаг назад", - написал Б.Стиллер.
"Защита окружающей среды не разрушит нашу экономику. Наоборот, хорошая экологическая политика приводит к противоположному. Она развивает экономику", - заявил актер и бывший губернатор штата Калифорния А.Шварценеггер.
Американские музыкальные исполнители Кэти Перри, Шер и Джон Ледженд также критически отреагировали на выход Соединенных Штатов из соглашения.
"Я прошу помнить о том, что ваши дети, их дети и все дети будут вынуждены жить с результатами вашего решения", - написала певица К.Перри.
Соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 году, а заключено в апреле 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Подписи под документом поставили представители более 170 стран, в том числе США, Китая и России. Оно заменило Киотский протокол. Парижское соглашение обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.
Президент США Д.Трамп во время предвыборной кампании обещал вывести США из этого соглашения.
Рухани видит большой потенциал для расширения сотрудничества Ирана с Азербайджаном
Перу открыло посольство в Азербайджане
Баку довел до компании booking.com недовольство в связи с резервацией отелей на оккупированных азербайджанских территориях – МИД Азербайджана
Денежная база в Азербайджане в январе-мае сократилась на 1%, в мае выросла на 2% - ЦБ
Валютные резервы Центробанка Азербайджана в январе-мае увеличились на 21%, в мае – на 4,5%
АЖД прогнозирует ежегодный объем контейнерных грузоперевозок из Грузии в Азербайджан до 40 тыс. единиц в год
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 и пострадали 5 человек - МВД
Женщины в Азербайджане сознательно выбирают для работы сферы образования и здравоохранения – министр труда
Закон о страховании от безработицы начнет применяться с 2018 года – министр труда
Нахчыванскую АР Азербайджана посетила группа руководителей ведущих СМИ страны
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
В городе Хачмазе состоялся большой детский праздник. Фоторепортаж
Предложение Qutu от Nar: цифровое телевидение, фибероптический интернет и мобильная связь в одном пакете на еще более выгодных условиях
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по страхованию банкоматов и наличности в них
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»