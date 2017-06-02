Минсельхоз Азербайджана ожидает в 2017г производство 250 т свежих коконов тутового шелкопряда

Министерство сельского хозяйства Азербайджана прогнозирует в 2017 году производство 250 тонн свежих коконов тутового шелкопряда, отмечается в сообщении ведомства.

«В этом году прогнозируется производство около 250 тонн свежих коконов тутового шелкопряда, что вдвое превышает цели, определенные главой государства», - говорится в сообщении.

Минсельхоз сообщает о начале сбора коконов в ряде районов страны.

По данным ведомства на 31 мая, предприятие «Sheki-Ipek» в 8 районах страны приняло около 8,5 тонн свежих коконов.

А.Ахундов