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АПК 02.06.2017 15:42

Минсельхоз Азербайджана ожидает в 2017г производство 250 т свежих коконов тутового шелкопряда

Министерство сельского хозяйства Азербайджана прогнозирует в 2017 году производство 250 тонн свежих коконов тутового шелкопряда, отмечается в сообщении ведомства.

«В этом году прогнозируется производство около 250 тонн свежих коконов тутового шелкопряда, что вдвое превышает цели, определенные главой государства», - говорится в сообщении.

Минсельхоз сообщает о начале сбора коконов в ряде районов страны.

По данным ведомства на 31 мая, предприятие «Sheki-Ipek» в 8 районах страны приняло около 8,5 тонн свежих коконов.

А.Ахундов

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Тэги: ШЕЛКОПРЯД, КОКОНЫ, ПРОИЗВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]