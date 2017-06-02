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Дальнее зарубежье 02.06.2017 16:20

Медиамагнат Блумберг пожертвовал ООН $15 млн на борьбу с изменением климата

Американский миллиардер Майкл Блумберг передал в ООН $15 млн на усилия направленные на борьбу с изменением климата, сообщает журнал "Форбс".

Деньги будут направлены на поддержание деятельности Исполнительного секретариата Рамочной конвенции ООН по изменению климата, "включая его работу по оказанию помощи странам, выполняющим свои обязательства в рамках Парижского соглашения по изменению климата от 2015 года".

"Американцы не выходят из Парижского соглашения по климату. Как раз наоборот - мы движемся вперед", - заявил М.Блумберг, комментируя свою инициативу.

"Американцы будут уважать и выполнять Парижское соглашение... и Вашингтон не сможет сделать ничего, чтобы нас остановить", - отметил он.

75-летний экс-мэр Нью-Йорк М.Блумберг входит в число самых богатых людей мира по версии "Форбс" с состоянием $45,6 млрд. Он также в прошлом году был назначен официальным посланником ООН по вопросу изменения климата.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти

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Тэги: США, КЛИМАТ, ПОЖЕРТВОВАНИЕ


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