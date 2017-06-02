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Регион 02.06.2017 17:25

В Грузии маршрутка врезалась в столб, пострадали 16 человек

В городе Мцхета, расположенном вблизи Тбилиси в пятницу в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 16 человек.

Как сообщает МВД Грузии, водитель маршрутки не справился с управлением и на скорости врезался в мачту городского освещения.

Пострадавшие пассажиры доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

МВД возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при движении транспорта, повлекшем за собой ущерб здоровью одного или нескольких лиц.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]