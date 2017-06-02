В Грузии маршрутка врезалась в столб, пострадали 16 человек

В городе Мцхета, расположенном вблизи Тбилиси в пятницу в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 16 человек.
Как сообщает МВД Грузии, водитель маршрутки не справился с управлением и на скорости врезался в мачту городского освещения.
Пострадавшие пассажиры доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
МВД возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при движении транспорта, повлекшем за собой ущерб здоровью одного или нескольких лиц.
Рухани видит большой потенциал для расширения сотрудничества Ирана с Азербайджаном
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В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 и пострадали 5 человек - МВД
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