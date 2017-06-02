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Дальнее зарубежье 02.06.2017 17:46

Выход США из соглашения по климату грозит повышением температур на 0,3 градуса к 2100 году - метеоролог ООН

Выход США из Парижского соглашения по климату может привести к тому, что мировые температуры повысятся на 0,3 градуса по Цельсию в худшем случае к 2100 году, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой специалиста Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН.

По словам куратора климатических и погодных программ в ВМО ООН Деона Тербланша, на увеличение температуры влияет множество факторов, а несоблюдение США условий международного соглашения, подготовленного в Париже и принятого почти всеми странами мира, грозит максимальным повышением температуры на 0,3 градуса по Цельсию. При этом он отметил, что это решение может также оказать и иное влияние на климат, однако пока речь идет лишь о предварительных подсчетах.

Д.Тербланш также сообщил, что ВМО ООН пока не разработал иную модель для прогнозов с тех пор, как президент США Дональд Трамп объявил о решении вывести США из соглашения.

Как отмечает агентство, парижское соглашение было разработано, в том числе, для того, чтобы не допустить повышение температуры более чем на 2 градуса по Цельсию к концу XXI века.

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Тэги: США, КЛИМАТ, УЧЕНЫЙ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]