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Дальнее зарубежье 02.06.2017 16:17

Четыре человека погибли во время протестов в Кабуле

Жертвами протестов в Кабуле стали четыре человека, четверо полицейских получили ранения, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед Пресс".

В акции протеста, организованной после террористической атаки в афганской столице, принимают участие более 1 тыс. человек. Демонстранты несут в руках плакаты с фотографиями последствий теракта и призывают к усилению мер безопасности.

По данным полиции, стражи порядка получили травмы после того, как демонстранты начали забрасывать их камнями.

Взрыв прогремел утром 31 мая в Кабуле. Бомба была заложена в цистерну грузовика-водовоза. Число погибших достигло 90 человек, более 450 человек получили ранения.

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Тэги: АФГАНИСТАН, СТОЛИЦА, ПРОТЕСТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]