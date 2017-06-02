Четыре человека погибли во время протестов в Кабуле

Жертвами протестов в Кабуле стали четыре человека, четверо полицейских получили ранения, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед Пресс".

В акции протеста, организованной после террористической атаки в афганской столице, принимают участие более 1 тыс. человек. Демонстранты несут в руках плакаты с фотографиями последствий теракта и призывают к усилению мер безопасности.

По данным полиции, стражи порядка получили травмы после того, как демонстранты начали забрасывать их камнями.

Взрыв прогремел утром 31 мая в Кабуле. Бомба была заложена в цистерну грузовика-водовоза. Число погибших достигло 90 человек, более 450 человек получили ранения.