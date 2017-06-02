Глава МИД Германии Зигмар Габриэль, как ожидается, проведет встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщают в пятницу германские СМИ со ссылкой на МИД ФРГ.
В сообщениях отмечается, что в ходе переговоров стороны, как ожидается, затронут такие актуальные темы, как украинский кризис и конфликт в Сирии. Кроме того, министры планируют обсудить решение американского президента Дональда Трампа о выходе Вашингтона из Парижского соглашения по климату.
При этом в МИД ФРГ отметили, что пока не располагают информацией о том, состоится ли во время ПМЭФ встреча З.Габриэля с российским президентом Владимиром Путиным.
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