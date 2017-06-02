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Дальнее зарубежье 02.06.2017 18:20

Министр иностранных дел Германии планирует встретиться с Лавровым "на полях" ПМЭФ - МИД ФРГ

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль, как ожидается, проведет встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщают в пятницу германские СМИ со ссылкой на МИД ФРГ.

В сообщениях отмечается, что в ходе переговоров стороны, как ожидается, затронут такие актуальные темы, как украинский кризис и конфликт в Сирии. Кроме того, министры планируют обсудить решение американского президента Дональда Трампа о выходе Вашингтона из Парижского соглашения по климату.

При этом в МИД ФРГ отметили, что пока не располагают информацией о том, состоится ли во время ПМЭФ встреча З.Габриэля с российским президентом Владимиром Путиным.

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Тэги: ФРГ, РОССИЯ, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]