Прокуратура Мюнхена расширила расследование против Audi

Прокуратура Мюнхена расширила масштабы расследования в отношении германского автопроизводителя Audi.
Как заявили в прокуратуре, теперь в рамках расследования будут изучаться продажи компании не только в США, но и в Германии и других стран Европы, сообщает Deutsche Welle.
Расследование проводится по признакам мошенничества и уголовно наказуемой рекламы. Следствие, однако, пока не получило от Федерального ведомства по транспорту (KBA) актуальных данных о возможном мошенничестве, связанном с занижением данных о выхлопе, отметил представитель прокуратуры.
Ранее министерство транспорта ФРГ обвинило Audi в том, что компания установила почти на 24 тыс. автомобилей премиум-класса нелегальное программное обеспечение для того, чтобы занизить данные о выхлопах при инспекционных проверках.
Audi является "дочкой" немецкого автопроизводителя Volkswagen. В общей сложности манипуляции VW с дизельными двигателями затронули 11 млн автомобилей принадлежащих ей марок по всему миру, включая 2,1 млн машин Audi.
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