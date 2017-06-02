Прокуратура Мюнхена расширила расследование против Audi

Прокуратура Мюнхена расширила масштабы расследования в отношении германского автопроизводителя Audi.

Как заявили в прокуратуре, теперь в рамках расследования будут изучаться продажи компании не только в США, но и в Германии и других стран Европы, сообщает Deutsche Welle.

Расследование проводится по признакам мошенничества и уголовно наказуемой рекламы. Следствие, однако, пока не получило от Федерального ведомства по транспорту (KBA) актуальных данных о возможном мошенничестве, связанном с занижением данных о выхлопе, отметил представитель прокуратуры.

Ранее министерство транспорта ФРГ обвинило Audi в том, что компания установила почти на 24 тыс. автомобилей премиум-класса нелегальное программное обеспечение для того, чтобы занизить данные о выхлопах при инспекционных проверках.

Audi является "дочкой" немецкого автопроизводителя Volkswagen. В общей сложности манипуляции VW с дизельными двигателями затронули 11 млн автомобилей принадлежащих ей марок по всему миру, включая 2,1 млн машин Audi.