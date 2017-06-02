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Дальнее зарубежье 02.06.2017 18:32

Прокуратура Мюнхена расширила расследование против Audi

Прокуратура Мюнхена расширила масштабы расследования в отношении германского автопроизводителя Audi.

Как заявили в прокуратуре, теперь в рамках расследования будут изучаться продажи компании не только в США, но и в Германии и других стран Европы, сообщает Deutsche Welle.

Расследование проводится по признакам мошенничества и уголовно наказуемой рекламы. Следствие, однако, пока не получило от Федерального ведомства по транспорту (KBA) актуальных данных о возможном мошенничестве, связанном с занижением данных о выхлопе, отметил представитель прокуратуры.

Ранее министерство транспорта ФРГ обвинило Audi в том, что компания установила почти на 24 тыс. автомобилей премиум-класса нелегальное программное обеспечение для того, чтобы занизить данные о выхлопах при инспекционных проверках.

Audi является "дочкой" немецкого автопроизводителя Volkswagen. В общей сложности манипуляции VW с дизельными двигателями затронули 11 млн автомобилей принадлежащих ей марок по всему миру, включая 2,1 млн машин Audi.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, AUDI, ДИЗЕЛЬГЕЙТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]