Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9097 RUR   0.0302 GBR   2.1916 TRY   0.4824

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.32 Brent   50.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 25° Завтра 18° 26° 4 Июн 18° 26° 5 Июн 18° 28°

Внешняя политика 02.06.2017 16:23

Азербайджан и Польша подпишут соглашение о стратегическом партнерстве в рамках визита президента Алиева в Варшаву – источник

Азербайджан и Польша подпишут в конце июня соглашение о стратегическом партнерстве, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27-28 июня совершит официальный визит в Польшу. В рамках визита стороны подпишут соглашение о стратегическом партнерстве»,- сказал собеседник агентства.

По его словам, на данный момент сторону ведут подготовку к визиту.

«Основной темой обсуждений в рамках визита будут вопросы экономического сотрудничества между Польшей и Азербайджаном», - добавил источник.

Ранее польский президент Анджей Дуда в послании И.Алиеву по случаю Дня Республики Азербайджана отметил, что ждет предстоящего визита азербайджанского лидера в Варшаву. Польский президент выразил уверенность, что данный визит послужит "укреплению двустороннего диалога на высшем уровне, особенно сотрудничества в сферах экономики и культуры".

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ПОЛЬША, ВИЗИТ


Похожие новости


Президент Алиев в июне посетит с визитом Польшу

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]