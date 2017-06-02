Азербайджан и Польша подпишут соглашение о стратегическом партнерстве в рамках визита президента Алиева в Варшаву – источник

Азербайджан и Польша подпишут в конце июня соглашение о стратегическом партнерстве, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27-28 июня совершит официальный визит в Польшу. В рамках визита стороны подпишут соглашение о стратегическом партнерстве»,- сказал собеседник агентства.

По его словам, на данный момент сторону ведут подготовку к визиту.

«Основной темой обсуждений в рамках визита будут вопросы экономического сотрудничества между Польшей и Азербайджаном», - добавил источник.

Ранее польский президент Анджей Дуда в послании И.Алиеву по случаю Дня Республики Азербайджана отметил, что ждет предстоящего визита азербайджанского лидера в Варшаву. Польский президент выразил уверенность, что данный визит послужит "укреплению двустороннего диалога на высшем уровне, особенно сотрудничества в сферах экономики и культуры".

Ф.Исазаде