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Дальнее зарубежье 02.06.2017 16:46

ИГ взяло на себя ответственность за нападение на казино в столице Филиппин - СМИ

Члены террористической группировки "Исламское государство" взяли на себя ответственность за нападение на казино в Маниле, сообщают в пятницу европейские СМИ со ссылкой на заявление, распространенное в интернете на связанных с ИГ информационных ресурсах.

Как сообщалось, в ночь на пятницу вооруженный мужчина ворвался в казино в одной из гостиниц в столице Филиппин и открыл стрельбу из винтовки. Затем он поджег игровые столы, начался сильный пожар.

По последним данным, жертвами нападения стали 36 человек.

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E-mail: [email protected]
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Тэги: ФИЛИППИНЫ, КАЗИНО, НАПАДЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]