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СНГ 02.06.2017 18:40

Белорусская армия приняла на вооружение новую партию российских танков Т-72Б3

Вооружённые силы Белоруссии получили новую партию модернизированных танков Т-72Б3, подписан новый контракт с "Уралвагонзаводом", сообщает в пятницу министерство обороны республики.

"В соответствии с государственной программой вооружения на 2016-2020 годы, продолжается поэтапное и планомерное перевооружение белорусской армии на современные образцы вооружения и военной техники, а также модернизация имеющихся на вооружении образцов техники. В пятницу на 174-м учебном полигоне Военно-воздушных сил и войск ПВО личному составу 969-й базы резерва танков в торжественной обстановке была передана новая партия модернизированных танков Т-72Б3", - говорится в сообщении Минобороны.

В церемонии приняли участие министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Андрей Равков, российская делегация от акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод".

"Результатом сотрудничества Вооруженных сил с российским предприятием в рамках модернизации белорусского парка боевых машин стал подписанный сегодня очередной контракт на модернизацию танков Т-72Б", - говорится в пресс-релизе Минобороны Белоруссии.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ТАНКИ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]