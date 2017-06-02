Белорусская армия приняла на вооружение новую партию российских танков Т-72Б3

Вооружённые силы Белоруссии получили новую партию модернизированных танков Т-72Б3, подписан новый контракт с "Уралвагонзаводом", сообщает в пятницу министерство обороны республики.

"В соответствии с государственной программой вооружения на 2016-2020 годы, продолжается поэтапное и планомерное перевооружение белорусской армии на современные образцы вооружения и военной техники, а также модернизация имеющихся на вооружении образцов техники. В пятницу на 174-м учебном полигоне Военно-воздушных сил и войск ПВО личному составу 969-й базы резерва танков в торжественной обстановке была передана новая партия модернизированных танков Т-72Б3", - говорится в сообщении Минобороны.

В церемонии приняли участие министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Андрей Равков, российская делегация от акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод".

"Результатом сотрудничества Вооруженных сил с российским предприятием в рамках модернизации белорусского парка боевых машин стал подписанный сегодня очередной контракт на модернизацию танков Т-72Б", - говорится в пресс-релизе Минобороны Белоруссии.