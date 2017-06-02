ISB и МВД будут обмениваться информацией по ОСАГО

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP), МВД и Бюро по обязательному страхованию (ISB) подписали соглашение об обмене информацией о транспортных средствах и договорах обязательного страхования, говорится в сообщении MBNP.

«Соглашение предполагает обмен информацией о договорах обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) между информационными системами МВД и ISB. Это позволит при помощи радаров определять незастрахованные автомобили и применять штрафы в отношении их владельцев», - говорится в сообщении.

Штраф за управление автомобилем без договора ОСАГО составляет 50 манатов для физических лиц, 300 манатов - для юридических лиц.

«Сейчас охват автомобилей договорами ОСАГО составляет 75%. Этот показатель должен увеличиться после завершения интеграции инфосистем», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане с 16 декабря 2011 года началась продажа полисов по ОСАГО по новым тарифам и условиям.

В частности, установлен базовый тариф в размере 50 манатов и применяется он в отношении автотранспортных средств с объемом двигателя до 1500 куб. сантиметров. По мере увеличения объема двигателя применяются коэффициенты от 1,5 до 5. Для автотранспортных средств объемом двигателя более 5 тыс. куб. см. применяется коэффициент 5, т.е. страховой тариф составляет 250 манатов.

Для автобусов и микроавтобусов, занимающихся перевозкой пассажиров, с числом посадочных мест от 9 до 16 применяется коэффициент 3 к базовому тарифу, более 16 посадочных мест - коэффициент 4.

Для грузовых автомобилей коэффициент составляет от 3 до 5 в зависимости от максимальной грузоподъемности.

Для мотоциклов, тракторов и прочей сельскохозяйственной техники коэффициент составляет 1.

По ОСАГО страховая сумма при ущербе, нанесенная имуществу составляет 5 тыс. манатов, страховая суммы по ущербу, нанесенному здоровью, на одного человека составляет 5 тыс. манатов, общий лимит по одному страховому случаю - 50 тыс. манатов. Таким образом, максимальная сумма страхового покрытия по ОСАГО может составить 55 тыс. манатов.

В 2016 году премии страховщиков по ОСАГО составили 79,8 млн манатов.

А.Ахундов