ISB и МВД будут обмениваться информацией по ОСАГО

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP), МВД и Бюро по обязательному страхованию (ISB) подписали соглашение об обмене информацией о транспортных средствах и договорах обязательного страхования, говорится в сообщении MBNP.
«Соглашение предполагает обмен информацией о договорах обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) между информационными системами МВД и ISB. Это позволит при помощи радаров определять незастрахованные автомобили и применять штрафы в отношении их владельцев», - говорится в сообщении.
Штраф за управление автомобилем без договора ОСАГО составляет 50 манатов для физических лиц, 300 манатов - для юридических лиц.
«Сейчас охват автомобилей договорами ОСАГО составляет 75%. Этот показатель должен увеличиться после завершения интеграции инфосистем», - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в Азербайджане с 16 декабря 2011 года началась продажа полисов по ОСАГО по новым тарифам и условиям.
В частности, установлен базовый тариф в размере 50 манатов и применяется он в отношении автотранспортных средств с объемом двигателя до 1500 куб. сантиметров. По мере увеличения объема двигателя применяются коэффициенты от 1,5 до 5. Для автотранспортных средств объемом двигателя более 5 тыс. куб. см. применяется коэффициент 5, т.е. страховой тариф составляет 250 манатов.
Для автобусов и микроавтобусов, занимающихся перевозкой пассажиров, с числом посадочных мест от 9 до 16 применяется коэффициент 3 к базовому тарифу, более 16 посадочных мест - коэффициент 4.
Для грузовых автомобилей коэффициент составляет от 3 до 5 в зависимости от максимальной грузоподъемности.
Для мотоциклов, тракторов и прочей сельскохозяйственной техники коэффициент составляет 1.
По ОСАГО страховая сумма при ущербе, нанесенная имуществу составляет 5 тыс. манатов, страховая суммы по ущербу, нанесенному здоровью, на одного человека составляет 5 тыс. манатов, общий лимит по одному страховому случаю - 50 тыс. манатов. Таким образом, максимальная сумма страхового покрытия по ОСАГО может составить 55 тыс. манатов.
В 2016 году премии страховщиков по ОСАГО составили 79,8 млн манатов.
А.Ахундов
Рухани видит большой потенциал для расширения сотрудничества Ирана с Азербайджаном
Перу открыло посольство в Азербайджане
Баку довел до компании booking.com недовольство в связи с резервацией отелей на оккупированных азербайджанских территориях – МИД Азербайджана
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 и пострадали 5 человек - МВД
Женщины в Азербайджане сознательно выбирают для работы сферы образования и здравоохранения – министр труда
Закон о страховании от безработицы начнет применяться с 2018 года – министр труда
Нахчыванскую АР Азербайджана посетила группа руководителей ведущих СМИ страны
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Церемония приема Черногории в НАТО пройдет в Брюсселе 7 июня
Прокурор штата Нью-Йорк обвинил Exxon в манипулировании данными об изменении климата
Патриарх Кирилл призывает продолжать возвращение российской собственности на Ближнем Востоке
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
В городе Хачмазе состоялся большой детский праздник. Фоторепортаж
Предложение Qutu от Nar: цифровое телевидение, фибероптический интернет и мобильная связь в одном пакете на еще более выгодных условиях
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по страхованию банкоматов и наличности в них
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»