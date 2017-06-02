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ТЭК 02.06.2017 16:47

Добыча первого газа со структуры Шафаг-Асиман на Каспии ожидается в 2030г -SOCAR

Добыча первого газа со структуры Шафаг-Асиман в азербайджанском секторе Каспия может начаться в 2030 году, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

«Эта структура имеет большие перспективы по обнаружению запасов газа. Компания BP-Azerbaijan (оператор проекта – ИФ-Аз) предлагает нам начать бурение первой разведочной скважины на данной структуре в 2019 году. С учетом того, что дизайн разработки и непосредственно организация подводной разработки структуры займет достаточно времени, то начало добычи первого газа со структуры Шафаг-Асиман ожидается в 2030 году», – отметил представитель компании.

В компании BP-Azerbaijan агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили, что в настоящее время продолжаются работы по планированию бурения первой разведочной скважины на структуре Шафаг-Асиман, но сроки начала буровых работ в настоящее время назвать сложно из-за отсутствия свободной буровой установки.

Как сообщалось, глубина первой разведочной скважины на структуре Шафаг-Асиман составит порядка 6500-7000 метров, при бурении и здесь ожидаются высокое давление и высокие температуры. Глубина моря в районе структуры колеблется от 600 до 800 метров. По предварительным данным продуктивная толща составляет порядка трех километров и начинается с глубины 5 км до 8 км.

По оценкам SOCAR, запасы структуры Шафаг-Асиман составляют 500 млрд кубометров газа и 65 млн тонн конденсата.

Контракт на разработку блока между компаниями SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и BP Exploration был подписан в июле 2010 года и вступил в силу в июне 2011 года. Долевое участие сторон в контракте составляет 50% на 50%. Контракт рассчитан на 30 лет с возможностью продления еще на 5 лет.

По условиям контракта, если программа разведки подтвердит запасы нефти, то за каждые 100 млн баррелей бонус составит $1 млн. После начала коммерческой разработки на блоке в течение 3 дней должен быть выплачен бонус в размере $50 млн.

Помимо этого, BP Exploration ежегодно должна выплачивать поакровые платежи Азербайджану в размере $2 тыс. за каждый 1 кв. км контрактной площади.

Общая площадь блока Шафаг-Асиман составляет 1,1 тыс. кв. км. Здесь до сих пор не проводилось никаких геологоразведочных работ.

Н.Аббасова

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Тэги: СТРУКТУРА, РАЗРАБОТКА, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]