Госнефтефонд Азербайджана в мае увеличил продажу инвалюты на аукционах на 36%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в мае 2017 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $300,3 млн, отмечается в сообщении фонда.

"ГНФАР на валютных аукционах в течение мая текущего года продал инвалюты на сумму $300,3 млн", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, ГНФАР в апреле 2017 года продал на валютных аукционах инвалюты на $220,8 млн. Таким образом, в мае 2017 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с апрелем 2017 года увеличился на 36%.

В целом, в январе-мае текущего года ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $1 млрд 314,52 млн (спад на 33,8% по сравнению с январем-маем 2016 года – ИФ-Аз).

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

ГНФАР в 2016 году продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $4,9 млрд, что на 37,5% ниже, чем в 2015 году.

А.Азизов