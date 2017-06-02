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СНГ 02.06.2017 19:05

Путин: без США соглашение по климату будет неработоспособным

Без участия США и других ключевых стран никакие соглашения по климату не будут работоспособными, считает президент РФ Владимир Путин.

"Если такие страны - крупные эмитенты, как Соединенные Штаты, не будут совсем работать, то тогда вообще никакое соглашение в этой сфере не удастся согласовать и подписать", - сказал В.Путин в пятницу на пленарном заседании ПМЭФ, отвечая на вопросы модератора.

"Поэтому надо исходить из того, что есть, и стремиться к тому, чтобы эту работу (по сохранению климата) наладить в конструктивном ключе", - подчеркнул глава российского государства.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, США, КЛИМАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]