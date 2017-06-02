Путин: без США соглашение по климату будет неработоспособным

Без участия США и других ключевых стран никакие соглашения по климату не будут работоспособными, считает президент РФ Владимир Путин.

"Если такие страны - крупные эмитенты, как Соединенные Штаты, не будут совсем работать, то тогда вообще никакое соглашение в этой сфере не удастся согласовать и подписать", - сказал В.Путин в пятницу на пленарном заседании ПМЭФ, отвечая на вопросы модератора.

"Поэтому надо исходить из того, что есть, и стремиться к тому, чтобы эту работу (по сохранению климата) наладить в конструктивном ключе", - подчеркнул глава российского государства.