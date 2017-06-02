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Транспорт и связь 02.06.2017 17:14

АЖД прогнозирует ежегодный объем контейнерных грузоперевозок из Грузии в Азербайджан до 40 тыс. единиц в год

Ежегодный объем контейнерных грузоперевозок по железной дороге между Азербайджаном и Грузией может составить 40 тыс. контейнеров, считает глава Департамента грузоперевозок АЖД Ашраф Мамедалиев.

«Благодаря гибкой тарифной политике, по первичным расчетам ежегодный объем контейнерных грузоперевозок по железной дороге между Азербайджаном и Грузией может составить 40 тыс. контейнеров. Это означает перевозку дополнительно 1 млн тонн грузов», - считает А.Мамедалиев, слова которого приводятся в пресс-релизе АЖД.

В информации отмечается, что, организация контейнерных грузоперевозок по железной дороге между Азербайджаном и Грузией предусмотрена договоренностью, подписанной главами железнодорожных ведомств двух стран. Согласно документу, для указанных грузоперевозок установлена система льготных тарифов со скидкой до 50%, которая применяется с 1 июня 2017 года.

Для осуществления контейнерных грузоперевозок между Азербайджаном и Грузией подготовлен контейнерный поезд, для которого составлен специальный график движения. Скорость его движения в два раза выше скорости движения прочих грузовых поездов. В частности, поезд преодолевает расстояние в 900 км из грузинского порта Поти в Баку за 30 часов.

«Первый такой поезд из 26 контейнеров в четверг прибыл из Грузии на бакинскую железнодорожную станцию Кешле», - отмечается в информации.

По данным АЖД, поезд будет совершать несколько рейсов в неделю, в зависимости от спроса. По заказу грузоотправителей, контейнерный поезд, загруженный в грузинских портах, может отправляться в Баку, Астару, Алят, Хырдалан, Сумгайыт и в другие регионы Азербайджана. После доставки грузов азербайджанским владельцам, разгруженный поезд может вернуться обратно в Грузию максимум за 5 суток.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПРОГНОЗ


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