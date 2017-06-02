Валютные резервы Центробанка Азербайджана в январе-мае увеличились на 21%, в мае – на 4,5%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $4 млрд 825,4 млн на 31 мая 2017 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2016 года валютные резервы ЦБА составляли $3 млрд 974,4 млн. Таким образом, в январе-мае 2017 года валютные резервы Центробанка увеличились на 21,4%.

При этом в мае валютные резервы Центробанка увеличились на $206,1 млн или на 4,5%.

Как сообщалось ранее, в 2016 году валютные резервы Центробанка снизились на 20,8%.

А.Азизов