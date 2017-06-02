Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США

НАТО является инструментом внешней политики США, считает президент РФ Владимир Путин.
"НАТО создавалось, как инструмент "холодной войны" в борьбе с Советским Союзом и Варшавским договором. Сейчас нет ни Варшавского договора, ни Советского Союза, а НАТО существует. Возникает вопрос: а зачем? Ответ только один: чтобы там ни говорили, это инструмент внешней политики США", - сказал В.Путин, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Он напомнил, что ранее говорилось о том, что происходит трансформация НАТО в политическую организацию, как организацию, которая дает существенные элементы стабильности в мире.
"Но если так будет, то тогда, наверное, и неплохо. Но пока этого не происходит. Пока мы видим развитие военной инфраструктуры. И приближение этой инфраструктуры к нашим границам нас не может не беспокоить", - заявил В.Путин.
Он отметил, что в Москве вызывают вопросы утверждения стран НАТО об отсутствии агрессивных устремлений на фоне наращивания военного бюджета.
"Соединенные Штаты требуют от своих союзников повышения военных расходов и в то же время говорят о том, что НАТО ни на кого нападать не собирается. А если вы ни на кого не собираетесь нападать, то зачем тогда увеличивать военные расходы?", - сказал В.Путин.
"Это, конечно, вызывает у нас дополнительные вопросы", - признал он.
Рухани видит большой потенциал для расширения сотрудничества Ирана с Азербайджаном
Перу открыло посольство в Азербайджане
Баку довел до компании booking.com недовольство в связи с резервацией отелей на оккупированных азербайджанских территориях – МИД Азербайджана
Денежная база в Азербайджане в январе-мае сократилась на 1%, в мае выросла на 2% - ЦБ
Валютные резервы Центробанка Азербайджана в январе-мае увеличились на 21%, в мае – на 4,5%
АЖД прогнозирует ежегодный объем контейнерных грузоперевозок из Грузии в Азербайджан до 40 тыс. единиц в год
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 и пострадали 5 человек - МВД
Женщины в Азербайджане сознательно выбирают для работы сферы образования и здравоохранения – министр труда
Закон о страховании от безработицы начнет применяться с 2018 года – министр труда
Нахчыванскую АР Азербайджана посетила группа руководителей ведущих СМИ страны
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
В городе Хачмазе состоялся большой детский праздник. Фоторепортаж
Предложение Qutu от Nar: цифровое телевидение, фибероптический интернет и мобильная связь в одном пакете на еще более выгодных условиях
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по страхованию банкоматов и наличности в них
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»