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СНГ 02.06.2017 19:20

Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США

НАТО является инструментом внешней политики США, считает президент РФ Владимир Путин.

"НАТО создавалось, как инструмент "холодной войны" в борьбе с Советским Союзом и Варшавским договором. Сейчас нет ни Варшавского договора, ни Советского Союза, а НАТО существует. Возникает вопрос: а зачем? Ответ только один: чтобы там ни говорили, это инструмент внешней политики США", - сказал В.Путин, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

Он напомнил, что ранее говорилось о том, что происходит трансформация НАТО в политическую организацию, как организацию, которая дает существенные элементы стабильности в мире.

"Но если так будет, то тогда, наверное, и неплохо. Но пока этого не происходит. Пока мы видим развитие военной инфраструктуры. И приближение этой инфраструктуры к нашим границам нас не может не беспокоить", - заявил В.Путин.

Он отметил, что в Москве вызывают вопросы утверждения стран НАТО об отсутствии агрессивных устремлений на фоне наращивания военного бюджета.

"Соединенные Штаты требуют от своих союзников повышения военных расходов и в то же время говорят о том, что НАТО ни на кого нападать не собирается. А если вы ни на кого не собираетесь нападать, то зачем тогда увеличивать военные расходы?", - сказал В.Путин.

"Это, конечно, вызывает у нас дополнительные вопросы", - признал он.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, НАТО, ОБЕСПОКОЕННОСТЬ


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