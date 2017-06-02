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СНГ 02.06.2017 19:36

Президент Молдавии заявляет о неизменности своего курса на восстановление партнерства с РФ и решение приднестровской проблемы

Высылка российских дипломатов из Молдавии - это провокация, направленная на разрыв отношений с РФ, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

"Конечно, очень многим это не нравится, последовали провокации даже в последние дни. Дипломатические скандалы, высылки дипломатов. Я думаю, всем понятно, чего они добиваются и добивались - спровоцировать новый разрыв отношений с Российской Федерацией, помешать президенту Молдовы в его начинаниях", - сказал И.Додон, выступая на пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума.

При этом президент Молдавии выразил уверенность, что Москва и Кишинев "через все это пройдут и станут сильнее". "Мы будем последовательно отстаивать свои интересы, возвращать стратегическое партнерство, укреплять государственность Молдовы на условиях нейтралитета, объединять страну и решим приднестровскую проблемы", - сказал И.Додон.

Как сообщалось, в понедельник на этой неделе пятеро дипломатов посольства России в Молдавии объявлены персона нон-грата. В среду МИД России принял решение о симметричном ответе - высылке пяти молдавских дипломатов из России. Российские дипломаты вылетели в Москву в четверг, а молдавские возвращаются в Кишинев в субботу.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССВИЯ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]