Президент Молдавии заявляет о неизменности своего курса на восстановление партнерства с РФ и решение приднестровской проблемы

Высылка российских дипломатов из Молдавии - это провокация, направленная на разрыв отношений с РФ, заявил президент Молдавии Игорь Додон.
"Конечно, очень многим это не нравится, последовали провокации даже в последние дни. Дипломатические скандалы, высылки дипломатов. Я думаю, всем понятно, чего они добиваются и добивались - спровоцировать новый разрыв отношений с Российской Федерацией, помешать президенту Молдовы в его начинаниях", - сказал И.Додон, выступая на пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума.
При этом президент Молдавии выразил уверенность, что Москва и Кишинев "через все это пройдут и станут сильнее". "Мы будем последовательно отстаивать свои интересы, возвращать стратегическое партнерство, укреплять государственность Молдовы на условиях нейтралитета, объединять страну и решим приднестровскую проблемы", - сказал И.Додон.
Как сообщалось, в понедельник на этой неделе пятеро дипломатов посольства России в Молдавии объявлены персона нон-грата. В среду МИД России принял решение о симметричном ответе - высылке пяти молдавских дипломатов из России. Российские дипломаты вылетели в Москву в четверг, а молдавские возвращаются в Кишинев в субботу.
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