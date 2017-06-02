Первый тур переговоров по Brexit начнется 19 июня - главный переговорщик ЕС

Первый тур переговоров по выходу Великобритании из Европейского союза начнется 19 июня.
Представляя график хода переговоров, главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье (Michel Barnier), в пятницу на встрече с парламентариями Эстонии сказал, что первый тур начнется 19 июня.
Цель, которая ставится на переговорах - к концу этого года, когда закончится председательство Эстонии в Совете ЕС, достичь договоренностей по принципиальным вопросам в сферах прав граждан, финансовых вопросов и вопросов о границах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парламента.
"Договор о выходе должен вступить в силу к весне 2019," сказал М.Барнье.
Он подчеркнул, что в основу принципов переговоров о выходе Великобритании лягут прозрачность и вовлечение общественности, справедливые условия конкуренции и правовая ясность. В единстве государств-членов нуждается и Великобритания, так как договор о выходе должны подтвердить 27 государств-членов.
"Единство ЕС - очень важно, - подчеркнул Барнье. - В ходе переговоров мы сосредоточимся, в первую очередь, на правах граждан и на финансовых обязанностях Великобритании. Никакой агрессии на переговорах не будет, но совершенно очевидно то, что Великобритания должна выполнять свои обязанности и что весь процесс должен быть сбалансирован".
М.Барнье отметил, что на переговорах очень важно обеспечить права граждан. На фоне выхода Великобритании важно рассказать гражданам о положительных сторонах ЕС, а также о том, чего может лишиться государство, решившее покинуть ЕС, добавил переговорщик.
Как отмечалось на встрече, в настоящее время в остальных странах ЕС проживает порядка 1,2 миллиона британцев. В Великобритании проживает порядка 3,2 миллиона граждан ЕС. Обязательства, которые Великобритания взяла на себя в рамках текущего периода финансирования до 2020 г., составляют 16% от бюджета ЕС.
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