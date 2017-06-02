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Макроэкономика 02.06.2017 17:50

Денежная база в Азербайджане в январе-мае сократилась на 1%, в мае выросла на 2% - ЦБ

Объем денежной базы в Азербайджане составляет 7 млрд 788,7 млн манатов на 31 мая 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На 31 декабря 2016 года денежная база в Азербайджане составляла 7 млрд 860,5 млн манатов. Таким образом, денежная база в январе-мае 2017 года сократилась на 0,9%.

При этом в мае денежная база выросла на 2,1% или на 160,6 млн манатов.

В 2016 году рост денежной базы в Азербайджане составил 13,9%.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БАЗА, ДЕНЕЖНАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]