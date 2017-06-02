Прокурор штата Нью-Йорк обвинил Exxon в манипулировании данными об изменении климата

Крупнейшая нефтяная компания мира Exxon Mobil Corp. могла ввести инвесторов в заблуждение относительно влияния изменений климата на ее деятельность, поскольку использовала внутренние параметры, отличавшиеся от ее публичных заявлений, говорится в материалах, которые генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман в пятницу направил в суд.
За несколько лет расследования прокуратура Нью-Йорка собрала документы и иные сведения, которые ставят под сомнение достоверность прогнозов потенциальных будущих затрат Exxon в связи с изменениями законодательства о выбросах парниковых газов, пишет The Wall Street Journal.
Помимо прокуратуры Нью-Йорка, этим аспектом деятельности нефтяного гиганта и связанной с ним практикой интересуется Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
Теперь Э.Шнайдерман через суд требует от Exxon раскрытия дополнительной документации и свидетельских показаний. Расследование охватывает деятельность компании с конца 1970-х годов.
Прокуратура также подозревает, что компания намеренно занижала риски климатических изменений в своих публичных заявлениях и спонсировала исследования, доказывающие отсутствие таких изменений.
В эту среду 62% акционеров Exxon поддержали решение о том, что компания должна раскрывать больше информации о том, как изменения климата и соответствующего законодательства влияют на ее деятельность.
С 2007 года Exxon заявляет, что включает в оценки целесообразности нефтегазовых проектов приблизительные показатели стоимости квот на выбросы углекислого газа, то есть сумм, которые могут быть затребованы с компании в различных странах мира в виде налогов на выбросы или в иной форме. Такие показатели могут существенно повлиять на оценку рентабельности проекта.
В частности, в отчете Exxon по итогам 2014 года говорилось, что для оценки рентабельности проектов в развитых странах берется цена тонны выбросов углекислого газа на уровне $60 к 2030 году. Прокуратура Нью-Йорка выяснила, что во внутренних документах для тех же расчетов использовалась другая сумма - $40 за тонну.
Exxon утверждала в суде, что Э.Шнайдерман, являющийся членом Демократической партии, преследует политические мотивы. Генпрокурор полностью отрицает подобные обвинения.
Бывший CEO Exxon Рекс Тиллерсон, который руководил компанией на момент начала расследования нью-йоркской прокуратуры, сейчас возглавляет Госдепартамент США. В четверг, за день до обращения генпрокурора Нью-Йорка в суд, президент США Дональд Трамп объявил о планах отказаться от участия в Парижском соглашении 2015 года о борьбе с изменениями климата.
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