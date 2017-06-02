Перу открыло посольство в Азербайджане

Посольство Перу приступило в пятницу к деятельности в Баку, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«В связи с этим, временный поверенный в делах Перу в Азербайджане Луис Чанг Болдрини встретился в пятницу с начальником государственного протокольного управления МИД Парвином Мирзазаде»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде